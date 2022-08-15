Тренер "МЮ" отчитал Роналду за вопиющее неуважение к болельщикам

Помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага — Стив Макларен — провел воспитательную беседу с Криштиану Роналду. Как сообщает Marca со ссылкой на Daily Mail, причиной стало неприемлемое поведение португальского нападающего после разгромного поражения от «Брентфорда» (0:4) на выезде во 2-м туре Английской премьер-лиги.

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Роналду отказался подойти к фанатам «красных дьяволов», которые приехали в Лондон поддержать команду, несмотря на прямую просьбу Макларена поблагодарить болельщиков. Также нападающий не стал пожимать руку главному тренеру тен Хагу.

Макларен провел беседу с обладателем пяти «Золотых мячей», чтобы убедить его изменить поведение и поддерживать уважительное отношение к тренерам и фанатам клуба.