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52 минуты назад

Тренер "Манчестер Юнайтед" отчитал Роналду за вопиющее неуважение к болельщикам

Газета.Ru

Помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага — Стив Макларен — провел воспитательную беседу с Криштиану Роналду. Как сообщает Marca со ссылкой на Daily Mail, причиной стало неприемлемое поведение португальского нападающего после разгромного поражения от «Брентфорда» (0:4) на выезде во 2-м туре Английской премьер-лиги.

Тренер "МЮ" отчитал Роналду за вопиющее неуважение к болельщикам
Фото: Газета.руГазета.ру

Роналду отказался подойти к фанатам «красных дьяволов», которые приехали в Лондон поддержать команду, несмотря на прямую просьбу Макларена поблагодарить болельщиков. Также нападающий не стал пожимать руку главному тренеру тен Хагу.

Макларен провел беседу с обладателем пяти «Золотых мячей», чтобы убедить его изменить поведение и поддерживать уважительное отношение к тренерам и фанатам клуба.

По информации СМИ, Роналду желает покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, поскольку недоволен тем, что команда не примет участия в Лиге чемпионов.

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