Футболистов «Локомотива» закрыли на базе

Футболисты московского «Локомотива» будут готовиться к матчу шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» на базе в подмосковной Баковке. Об этом представители команды сообщили Sport24.

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«По решению руководства и тренерского штаба на этой неделе команда готовится к следующему матчу с заездом на базу», — заявили «железнодорожники».

Telegram-канал «Ложа прессы» также подтвердил информацию, отметив, что команду закроют на базе из-за провального старта в РПЛ.

13 августа «Локомотив» спасся от третьего поражения подряд в РПЛ. Команда сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1. В добавленное ко второму тайму времени полузащитник Антон Миранчук реализовал пенальти.