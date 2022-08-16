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1 час назад

Раскрыт размер зарплаты Дзюбы в «Адана Демирспор»

Никита Бородкин

Бывший капитан сборной России Артем Дзюба может в ближайшее время перейти в турецкий клуб «Адана Демирспор». Как сообщает «СЭ», в новой команде 33-летнему нападающему предложили зарплату около 1,5 млн евро в год.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что форварду предложили контракт на 1,8 млн евро в год. Также он рассказал, что Дзюбе поступало предложение от «Истанбула», однако с меньшим окладом.

В случае перехода в «Адана Демирспор» Дзюба будет играть в одной команде с бывшим защитником «Зенита», украинцем Ярославом Ракицким, который покинул сине-бело-голубых в 2022 году. Тренирует турецкий клуб итальянец Винченцо Монтанелла.

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Напомним, что 1 июля 2022 года у Дзюбы истек двухлетний контракт с петербургским «Зенитом» и с тех пор он является свободным агентом. Сейчас ради поддержания своей формы футболист играет в составе казанского «Рубина». Отмечалось, что спортсмен не рассматривал контракты с оплатой менее 1 млн евро в год.

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