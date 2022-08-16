Бывший капитан сборной России Артем Дзюба может в ближайшее время перейти в турецкий клуб «Адана Демирспор». Как сообщает «СЭ», в новой команде 33-летнему нападающему предложили зарплату около 1,5 млн евро в год.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что форварду предложили контракт на 1,8 млн евро в год. Также он рассказал, что Дзюбе поступало предложение от «Истанбула», однако с меньшим окладом.

В случае перехода в «Адана Демирспор» Дзюба будет играть в одной команде с бывшим защитником «Зенита», украинцем Ярославом Ракицким, который покинул сине-бело-голубых в 2022 году. Тренирует турецкий клуб итальянец Винченцо Монтанелла.