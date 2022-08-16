Нобоа надеется покинуть «Сочи»

37-летний эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что надеется покинуть команду в ближайшее время.

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15 августа стало известно, что президент «Сочи» Борис Ротенберг заблокировал переход Нобоа в «Зенит». По информации Metaratings.ru, питерский клуб по инициативе Сергея Семака предлагал полузащитнику контракт по схеме «1+1».

«Часть надежды есть, потому что трансферное окно открыто», – прокомментировал ситуацию Нобоа в интервью «Спорт-Экспрессу».

Футболист также отметил, что не думает о случившемся.

Нобоа перешел в «Сочи» из «Зенита» летом 2019 года. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро (по данным Transfermakt). Контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона 2022/23.

В прошлом сезоне Нобоа сыграл в 25 матчах РПЛ. В них он отметился 7 голами и 12 голевыми передачами.