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1 час назад

Нобоа понадеялся, что скоро покинет «Сочи»

Спорт день за днем

37-летний эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что надеется покинуть команду в ближайшее время.

Нобоа надеется покинуть «Сочи»
Фото: EPA/VOSTOK-PhotoEPA/VOSTOK-Photo

15 августа стало известно, что президент «Сочи» Борис Ротенберг заблокировал переход Нобоа в «Зенит». По информации Metaratings.ru, питерский клуб по инициативе Сергея Семака предлагал полузащитнику контракт по схеме «1+1».

«Часть надежды есть, потому что трансферное окно открыто», – прокомментировал ситуацию Нобоа в интервью «Спорт-Экспрессу».

Футболист также отметил, что не думает о случившемся.

Нобоа перешел в «Сочи» из «Зенита» летом 2019 года. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро (по данным Transfermakt). Контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона 2022/23.

В прошлом сезоне Нобоа сыграл в 25 матчах РПЛ. В них он отметился 7 голами и 12 голевыми передачами.

После 5 туров «Сочи» занимают пятое место в РПЛ, «Зенит» – второе.

Футбол,Сергей Семак,Борис Ротенберг,Кристиан Нобоа,Зенит,
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