Дзюба отказался от перехода в "Истанбул"

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Артем Дзюба Дзюба отказался от перехода в турецкий «Истанбул». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев © РИА Новости / Артур Лебедев

По информации источника, столичный клуб предложил 33-летнему форварду менее €1 млн в год, однако Дзюба отказался рассматривать подобный вариант.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.