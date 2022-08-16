Дзюба отказался от перехода в "Истанбул"

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Артем Дзюба Дзюба отказался от перехода в турецкий «Истанбул». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, столичный клуб предложил 33-летнему форварду менее €1 млн в год, однако Дзюба отказался рассматривать подобный вариант.
В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.
В прошлом сезоне он вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор форвард не нашел клуб для продолжения карьеры. В середине июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига).