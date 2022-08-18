«МЮ» хочет подписать Каземиро до субботы

«Манчестер Юнайтед» хочет как можно скорее оформить трансфер Каземиро из «Реала». Клуб АПЛ очень заинтересован в 30-летнем бразильском опорном полузащитнике.

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По информации журналиста El Chiringuito TV Хосепа Педрероля, «МЮ» хотел бы завершить переход к субботе. В «Мадриде» считают, что если трансфер и состоится, то в самое ближайшее время – то есть до субботы.

Посредник сообщил «сливочным», что манкунианцы скоро сделают предложение. В «Реале» считают, что обязаны выслушать предложение о трансфере Каземиро, если сам игрок попросит об этом.

В понедельник клуб из Манчестера, занимающий 20-е место в таблице после двух поражений на старте сезона, примет «Ливерпуль».