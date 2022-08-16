Клопп о травмах «Ливерпуля»: «Ощущение, будто у нас в доме ведьма»

Юрген Клопп ярко высказался о травмах игроков «Ливерпуля».
Тренер после матча с «Кристал Пэлас» (2:2) сообщил, что защитник Жоэль Матип пропустит еще около двух недель.
Таким образом, Матип стал 10-м травмированным игроком мерсисайдцев. Повреждения есть также у Тиаго Алькантары, Роберто Фирмино, Ибраимы Конате, Диогу Жоты, Кертиса Джонса, Куивина Келлехера, Алекса Окслейд-Чемберлена, Кэлвина Рэмзи и Кейда Гордона.
«Неделя сумасшедшая. Я много недель пережил, но тут было ощущение, будто у нас в доме ведьма. Каждый день кто-то выбывал по самым безумным причинам.
В итоге Матип не сыграл, Фирмино не был готов. Мы узнали, что по поводу Хендерсона было небольшое беспокойство, что будет, если он долго сыграет.
Такова ситуация. Это было не слишком круто», – сказал тренер «Ливерпуля».