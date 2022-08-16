Балотелли может сорвать переход Дзюбы в Турцию

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба перейдет в «Адана Демирспор» только в случае ухода Марио Балотелли из турецкого клуба, сообщает Metaratings.
По информации источника, турецкий клуб не собирается приобретать российского нападающего в пару к Балотелли. Итальянец перешел в «Адана Демирспор» из «Монцы» летом 2021 года на правах свободного агента. В составе турецкого клуба 32-летний форвард провел 34 матча, в которых отметился 19 голами и сделал 7 результативных передач.
Также источник утверждает, что еще одной сложностью в переговорах с 33-летним россиянином может быть слишком публичная деятельность турецких клубов, которые активно общаются со СМИ.
В минувшем сезоне Артем Дзюба забил 13 голов в 39-ти матчах за «Зенит». 33-летний нападающий не смог договориться о новом контракте с петербургским клубом о новом контракте и покинул «Зенит» в статусе свободного агента.