Балотелли может сорвать переход Дзюбы в Турцию

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба перейдет в «Адана Демирспор» только в случае ухода Марио Балотелли из турецкого клуба, сообщает Metaratings.

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

По информации источника, турецкий клуб не собирается приобретать российского нападающего в пару к Балотелли. Итальянец перешел в «Адана Демирспор» из «Монцы» летом 2021 года на правах свободного агента. В составе турецкого клуба 32-летний форвард провел 34 матча, в которых отметился 19 голами и сделал 7 результативных передач.

Также источник утверждает, что еще одной сложностью в переговорах с 33-летним россиянином может быть слишком публичная деятельность турецких клубов, которые активно общаются со СМИ.