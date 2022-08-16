«Это бомба»: в Турции в восторге от трансфера Дзюбы

«Адана», где играет в нападении такой футболист, как Марио Балотелли, готовит очередной трансферный бум, — говорится в статье. — Артем Дзюба, чье имя связывали в это межсезонье с «Истанбул Башакшехиром», «Бешикташем», «Фенербахче» и «Галатасараем», шаг за шагом приближается к переходу в «Адану Демирспор».