«Это бомба»: в Турции в восторге от трансфера Дзюбы

В турецком спортивном издании Fotomac вышла статья под заголовком «Трансферные игры: от «Аданы Демирспор» до «Фенербахче» и «Галатасарая». «Адана» сделала официальное предложение Артему Дзюбе».
«Адана», где играет в нападении такой футболист, как Марио Балотелли, готовит очередной трансферный бум, — говорится в статье. — Артем Дзюба, чье имя связывали в это межсезонье с «Истанбул Башакшехиром», «Бешикташем», «Фенербахче» и «Галатасараем», шаг за шагом приближается к переходу в «Адану Демирспор».
Кажется, что в турецкой Суперлиге взорвется новая трансферная бомба в нападении, и имя ей — Артем Дзюба.
По истечении контракта с «Зенитом» игрок перешел в статус свободного агента. Первые переговоры он провел с «Фенербахче» и «Црвеной Звездой», однако требования звездного нападающего по зарплате отпугнули эти клубы.
Теперь всемирно известным игроком заинтересовалась «Адана Демирспор», которая создала весьма амбициозную команду в Суперлиге».