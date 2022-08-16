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1 час назад

Губерниев пошутил над трудоустройством Дзюбы

Елена Прошина

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев в интервью изданию Vprognoze посоветовал известному российскому футболисту Артему Дзюбе поскорее определиться, в какой клуб он хочет попасть.

Губерниев пошутил над трудоустройством Дзюбы
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что после ухода из петербургского ФК «Зенит» Дзюба получил предложения от большого количества российских и зарубежных клубов. В настоящее время он рассматривает возможность заключения контракта с турецким «Адана Демирспор».

Губерниев порекомендовал ему как можно скорее выбрать какой-либо клуб. В противном случае, все закончится созданием собственного регионального ФК.

«Мне кажется, с такими темпами он никуда не перейдет. Создаст ФК «Дзюба» и будет играть в первенстве Ленинградской области», - иронично заметил телеведущий.

По данным издания, турецкий клуб предложил спортсмену 1,5 млн евро за один сезон.

В «Адана Демирспора» играет хороший знакомый Дзюбы, украинский защитник Ярослав Ракицкий. Руководство клуба заключило с ним однолетний контракт с возможностью продления, сообщает «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что у скандального футболиста практически нет шансов удержаться в турецком клубе из-за его «токсичности».

Футбол,Дмитрий Губерниев,Ярослав Ракицкий,Коммерсант,Зенит,
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