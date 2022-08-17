Маск задумал купить футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"

Американский предприниматель Илон Маск намерен приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом он заявил, написав соответствующий пост в своем аккаунте в Twitter.

Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress Patrick Pleul dpa Globallookpress

«Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите», - написал он.

В настоящее время владельцами клуба является семья Глейзеров из Соединенных Штатов.