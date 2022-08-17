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1 час назад

Маск прокомментировал заявление о покупке «Манчестер Юнайтед»

Никита Бородкин

Бизнесмен Илон Маск опроверг свое заявление о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Как сообщает «Говорит Москва», в своих соцсетях он рассказал, что это была шутка.

Маск прокомментировал заявление о покупке «Манчестер Юнайтед»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не покупаю никаких спортивных команд», — заявил он в новом посте.

Напомним, что недавно в соцсетях директор Tesla Motors написал, что поддерживает «левую половину» Республиканской партии и «правую половину» Демократической, а также что собирается купить футбольный клуб.

Ранее стало известно, что американский суд потребовал от Twitter передать Маску файлы бывшего генерального менеджера с данными о спам-аккаунтах. Отказ предоставлять эту информацию стал причиной отмены сделки по покупке соцсети за 44 млрд долларов и поводом для судебного иска к Маску — от него требовали оплатить неустойку.

Футбол,Илон Маск,Tesla Motors,Республиканская партия США,Манчестер Юнайтед,
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