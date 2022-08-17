Маск прокомментировал заявление о покупке «Манчестер Юнайтед»

Бизнесмен Илон Маск опроверг свое заявление о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Как сообщает «Говорит Москва», в своих соцсетях он рассказал, что это была шутка.

«Я не покупаю никаких спортивных команд», — заявил он в новом посте.

Напомним, что недавно в соцсетях директор Tesla Motors написал, что поддерживает «левую половину» Республиканской партии и «правую половину» Демократической, а также что собирается купить футбольный клуб.