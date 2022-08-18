Дзаньоло согласился подписать новый контракт с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло близок к тому, чтобы подписать со своим клубом новый контракт. По информации от Eurosport, по условиям нового соглашения итальянец станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «джаллоросси».

Действующее соглашение Дзаньоло с «Ромой» рассчитано до 2024 года. По нему нападающий зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. По новому контракту, который будет рассчитан на 5 лет, годовой оклад Николо составит 4-5 миллионов евро. Таким образом, Дзаньоло войдёт минимум в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков клуба.