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1 час назад

Дзаньоло согласился подписать новый контракт с «Ромой», клуб почти удвоит игроку зарплату

Евро-футбол.Руиещё 1

Нападающий «Ромы» Николо Дзаньоло близок к тому, чтобы подписать со своим клубом новый контракт. По информации от Eurosport, по условиям нового соглашения итальянец станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «джаллоросси».

Дзаньоло согласился подписать новый контракт с «Ромой»
Фото: ReutersReuters

Действующее соглашение Дзаньоло с «Ромой» рассчитано до 2024 года. По нему нападающий зарабатывает 2,5 миллиона евро в год. По новому контракту, который будет рассчитан на 5 лет, годовой оклад Николо составит 4-5 миллионов евро. Таким образом, Дзаньоло войдёт минимум в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков клуба.

В прошлом сезоне Дзаньоло отметился двумя голами и двумя ассистами в Серии А.

Футбол,Николо Дзаньоло,
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