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54 минуты назад

Гари Невилл призвал Роналду рассказать всю правду об отношениях с «МЮ»

Чемпионат.comиещё 2

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне телевизионный эксперт Гари Невилл призвал форварда «красных дьяволов» Криштиану Роналду не стоять в стороне и высказаться по поводу напряжённой ситуации в клубе.

Роналду призвали рассказать всю правду
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Почему величайшему игроку всех времён (на мой взгляд) приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Возьми и скажи сейчас. Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой. Он единственный, кто может взять ситуацию в свои руки!» — написал Невилл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее Роналду обвинил СМИ во лжи и заявил, что через две недели он скажет всю правду о своих отношениях с «Манчестер Юнайтед». На протяжении последних двух месяцев различные источники утверждали, что португальский нападающий хочет покинуть клуб, но в данный момент Роналду всё ещё является футболистом «красных дьяволов».

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