Роналду призвали рассказать всю правду

«Почему величайшему игроку всех времён (на мой взгляд) приходится ждать две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Возьми и скажи сейчас. Клуб находится в кризисе, и ему нужны лидеры, чтобы вести за собой. Он единственный, кто может взять ситуацию в свои руки!» — написал Невилл на своей странице в социальных сетях.