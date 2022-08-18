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1 час назад

«ПСЖ» готов купить звезду «Манчестер Сити» за 70 миллионов

Евро-футбол.Руиещё 3

Боссы французского «ПСЖ» могут оформить громкую сделку до закрытия летнего трансферного окна. По сообщениям The Times, в сфере интересов парижского гранда находится португальский хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

«ПСЖ» готов купить звезду «Манчестер Сити» за 70 миллионов
Фото: ReutersReuters

Парижане считают, что Силва примет предложение, если им удастся договориться с руководством «горожан» о сумме трансфера. Чемпион Лиги 1 готов заплатить за звездного португальца 70 миллионов евро.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможном переходе Бернарду в каталонскую «Барселону».

Контракт 28-летнего игрока с «Сити» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов.

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