В УЕФА рассказали, почему в женский футбол придут большие деньги

Почему стоит вкладываться в женский футбол? УЕФА подробно объяснил.

УЕФА опубликовал на своём сайте большой отчёт о женском футболе. Исследование называется The Business Case of Women’s Football («Бизнес в женском футболе») и показывает быстро растущую ценность женского футбола в Европе.

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Отчёт дополняет стратегию УЕФА по развитию женского футбола на 2019-2024 годы. Среди её целей — увеличение количества футболисток в Европе до 2,5 миллиона, удвоение числа женщин в структурах УЕФА, повышение охвата и популярности женских чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.

УЕФА объясняет, почему бизнес должен инвестировать в женский футбол и какие преимущества это даст в перспективе. Рекордный Евро-2022 и популярный прошлый сезон в Лиге чемпионов становятся здесь отправными точками. В футбольном союзе отмечают, как важно сохранить это движение и что у новых инвесторов есть шанс вложиться в развитие игры.

Дисклеймер: сам УЕФА вкладывает в женский футбол сильно меньше, чем в аналогичные турниры среди мужчин.

Итак, почему бизнесу стоит увеличить инвестиции в женский футбол

По прогнозам УЕФА, коммерческая ценность женского футбола вырастет в шесть раз в течение следующих 10 лет. То есть до € 686 млн.

Стоимость спонсорских контрактов за это время увеличится до € 295 млн. Сейчас титульные спонсоры есть только у 38% чемпионатов.

Женский футбол привлекает прогрессивных и молодых болельщиков (а также семьи). Их число, по прогнозам, вырастет со 144 до 328 миллионов к 2033 году.

УЕФА отмечает, что болельщики женского футбола поддерживают социально важные темы (гендерное равенство, права ЛГБТ-сообщества, расовое разнообразие).

Увеличение числа зрителей и количества матчей, транслируемых по ТВ, а также большее освещение в СМИ приведут к резкому росту стоимости медиаправ. Она может увеличиться в семь раз и достигнуть почти € 29 млн к 2033 году. Правда, сейчас ТВ-контракт есть только у 18% лиг.

Национальные чемпионаты — главный путь для продвижения женского футбола. 52% процента потенциальных фанатов захотят посмотреть матч домашнего национального чемпионата в будущем. По прогнозам УЕФА, домашние чемпионаты станут самым быстрорастущим сегментом с потенциальным увеличением в 2,3 раза к 2033 году.

Женский футбол привлекает болельщиков, которые ранее не смотрели футбол вообще. Один из трёх фанатов женских команд — новичок в футболе (УЕФА говорит о 47 миллионах таких болельщиков).

Футбольные стандарты игроков улучшаются, 50% футболисток в успешных командах являются профессионалами (аргумент сомнительный, но и сам УЕФА отмечает, что в этом плане предстоит много работы). 77% национальных чемпионов сообщают об увеличении числа профессиональных игроков с полными контрактами.

У женского футбола положительный имидж, он ассоциируется с «вдохновением, расширением прав и возможностей, а также с семейной атмосферой».

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Ожидания в обществе растут: 63% людей до 35 лет считают, что во всех клубах должны быть женские составы.

Фанаты женского футбола чаще остальных предпочитают цифровой контент из социальных сетей, они следят за онлайн-трансляциями, читают текстовые лайвы, смотрят хайлайты и ищут информацию в интернете (почти в два раза чаще, чем это делают болельщики других видов спорта).

«Невидимость» женского футбола — один из главных барьеров в продвижении. Бизнес может вложиться в маркетинг и продвижение как чемпионатов, так и клубов (и даже конкретных игроков), чтобы повысить информационную поддержку женского футбола в целом и охваты болельщиков. 30% опрошенных сказали, что следили бы за женским футболом, если бы больше знали об игроках.

Футболистки вдохновляют болельщиков и привлекают их: звёзды женского футбола оказывают влияние на всю фанатскую базу. Больше половины всех болельщиков следят за этим видом спорта, потому что фанатеют от конкретных игроков и считают их хорошими примерами для подражания. Этот факт должен помочь командам больше заботиться о своих футболистках — речь о достойных зарплатах и достаточном освещении в соцсетях и СМИ.

Доход от matchday должен увеличиться с € 12 млн до € 135 млн в год. Сейчас клубы редко вкладываются в matchday у женских команд, но увеличение числа фанатов способно повлиять на посещаемость и доход клубов. Это проблемная зона, так как сейчас 74% билетов на матчи женских команд распространяется бесплатно, однако, судя по опросам УЕФА, 95% фанатов готовы платить за билет.

В европейских женских командах улучшаются инфраструктура, квалификация технических сотрудников, уровень игроков, тренеров и арбитров. Клубы готовы увеличивать бюджеты женских составов. Клубы могут продвигать крутые бренды, 87% спонсоров отметили, что участие в женском футболе положительно сказалось на их репутации. Болельщики позитивно относятся к брендам, которые спонсируют женский футбол. Эта эмоциональная связь влияет и на покупательское поведение.

Алексия Путельяс как топовая ролевая модель

Алексия Путельяс стала первой испанской футболисткой, которая пробила миллион подписчиков в соцсетях. В 2021 году она выиграла «Золотой мяч», а 400 тысяч человек подписались на неё во время церемонии вручения награды.

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Кейс «Бешикташа»

УЕФА приводит в пример опыт турецкого «Бешикташа», который проверил заинтересованность болельщиков товарищеским матчем. Женский состав команды провёл выставочную встречу с мадридским «Атлетико» на стадионе «Vodafone Arena» при 40 тысячах зрителей, а также в прямом эфире бесплатного ТВ. Фират Фадин, отвечающий за развитие юношеского и женского футбола в «Бешикташе», сказал, что эта товарищеская игра помогла привлечь больше внимания к женскому чемпионату Турции, увеличила «видимость» игры и показала дополнительные возможности для спонсорства.

Кейс дортмундской «Боруссии»

Перед созданием женской команды дортмундская «Боруссия» опросила болельщиков, как именно это лучше сделать. 11 тысяч человек поддержали саму идею, а большинство выразило мнение, что команда должна начать с самых низов и постепенно подниматься в топ немецкого футбола. Опрос позволил клубу понять аудиторию перспективных болельщиков и их возрастную категорию, а также дал им возможность самим сформулировать философию команды.

Кейс «Брайтона»

«Брайтон» инвестировал € 10 млн в улучшение тренировочных условий для женской команды. По словам главного тренера команды Хоуп Пауэлл, игроки видят, что команда создает все необходимые условия для того, чтобы бороться с топами Суперлиги.