Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
31 минуту назад

Тренера «Зоркого» уволили после поражения от блогерской команды «Амкал»

Газета.Ru

Рэпер Иван Бреднев (известен под псевдонимом Млечный), который также является футболистом блогерской команды «Амкал», заявил в своем Telegram-канале, что клуб «Зоркий» (Красногорск) уволил главного тренера Дениса Лопатина.

Тренера «Зоркого» уволили после поражения от блогерской команды «Амкал»
Фото: Телеграм-канал «AMKAL ULTRAS»Телеграм-канал «AMKAL ULTRAS»

Причиной стало поражение от «Амкала» в 1/256 финала Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти блогеры оказались сильнее — 8:7. Голкипер «Амкала» Александр Маменко отразил два удара с 11-метровой отметки.

«Главный тренер «Зоркого» Лопатин Денис Алексеевич в клубе больше не работает. Но лучше бы других людей оттуда убрали!» — написал Млечный.

Этот пост собрал 67 удивленных эмодзи.

Также в аудиосообщении рэпер сказал:

«Очень жалко главного тренера, который отработал в «Зорком» всего шесть матчей. Мужик он отличный. Тренировал меня, когда я попадал в какие-то молодежки в детстве. Он классный! Все, кто с ним работал, говорят, что это прекрасный человек».

Млечный добавил, что 15 лет играл в команде «Зоркий» с некоторыми перерывами.

Футбол,Иван Бреднев,Денис Лопатин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители