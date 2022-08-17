Тренера «Зоркого» уволили после поражения от блогерской команды «Амкал»

Рэпер Иван Бреднев (известен под псевдонимом Млечный), который также является футболистом блогерской команды «Амкал», заявил в своем Telegram-канале, что клуб «Зоркий» (Красногорск) уволил главного тренера Дениса Лопатина.
Причиной стало поражение от «Амкала» в 1/256 финала Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти блогеры оказались сильнее — 8:7. Голкипер «Амкала» Александр Маменко отразил два удара с 11-метровой отметки.
«Главный тренер «Зоркого» Лопатин Денис Алексеевич в клубе больше не работает. Но лучше бы других людей оттуда убрали!» — написал Млечный.
Этот пост собрал 67 удивленных эмодзи.
Также в аудиосообщении рэпер сказал:
«Очень жалко главного тренера, который отработал в «Зорком» всего шесть матчей. Мужик он отличный. Тренировал меня, когда я попадал в какие-то молодежки в детстве. Он классный! Все, кто с ним работал, говорят, что это прекрасный человек».
Млечный добавил, что 15 лет играл в команде «Зоркий» с некоторыми перерывами.