Тренера «Зоркого» уволили после поражения от блогерской команды «Амкал»

«Очень жалко главного тренера, который отработал в «Зорком» всего шесть матчей. Мужик он отличный. Тренировал меня, когда я попадал в какие-то молодежки в детстве. Он классный! Все, кто с ним работал, говорят, что это прекрасный человек».