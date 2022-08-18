Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В «Спартаке» рассказали, когда Мозес сможет вернуться в Россию

Матч ТВиещё 3

Перенесший операцию полузащитник Виктор Мозес вернется в расположение московского «Спартака» как только позволит его состояние, рассказал «Матч ТВ» глава пресс службы «красно белых» Дмитрий Зеленов.

В «Спартаке» рассказали, когда Мозес сможет вернуться в РФ
Фото: ReutersReuters

Мозес получил повреждение ахиллова сухожилия в матче четвертого тура МИР РПЛ с «Уралом» в августе. Футболист перенес операцию и пропустит около шести месяцев.

— Мы находимся на связи с Виктором. С ним на операции был руководитель медицинского департамента клуба Кирилл Козлов. Мозес в хорошем настроении, общается с ребятами. Желаем ему скорейшего восстановления. Как только позволит его состояние, он вернется в расположение «Спартака». Реабилитация футболиста проходит по отработанной схеме, по соответствующим медицинским протоколам, — сказал Зеленов «Матч ТВ».

Футбол,Кирилл Козлов,Виктор Мозес,Дмитрий Зеленов,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители