В «Спартаке» рассказали, когда Мозес сможет вернуться в РФ

Перенесший операцию полузащитник Виктор Мозес вернется в расположение московского «Спартака» как только позволит его состояние, рассказал «Матч ТВ» глава пресс службы «красно белых» Дмитрий Зеленов.
Мозес получил повреждение ахиллова сухожилия в матче четвертого тура МИР РПЛ с «Уралом» в августе. Футболист перенес операцию и пропустит около шести месяцев.
— Мы находимся на связи с Виктором. С ним на операции был руководитель медицинского департамента клуба Кирилл Козлов. Мозес в хорошем настроении, общается с ребятами. Желаем ему скорейшего восстановления. Как только позволит его состояние, он вернется в расположение «Спартака». Реабилитация футболиста проходит по отработанной схеме, по соответствующим медицинским протоколам, — сказал Зеленов «Матч ТВ».