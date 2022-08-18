В «Спартаке» рассказали, когда Мозес сможет вернуться в РФ

— Мы находимся на связи с Виктором. С ним на операции был руководитель медицинского департамента клуба Кирилл Козлов. Мозес в хорошем настроении, общается с ребятами. Желаем ему скорейшего восстановления. Как только позволит его состояние, он вернется в расположение «Спартака». Реабилитация футболиста проходит по отработанной схеме, по соответствующим медицинским протоколам, — сказал Зеленов «Матч ТВ».