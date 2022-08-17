В Германии прооперировали нападающего "Спартака"

«Желаем Виктору успешной реабилитации и ждём его скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Напомним, в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Уралом» (2:0) Виктор Мозес получил травму, из-за которой не смог продолжить игру и был заменён. Позже стало известно, что из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист выбыл на длительный срок и будет вынужден перенести операцию.