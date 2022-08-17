Первый тренер Дзюбы назвал футболиста «сильным мужиком»

Первый тренер российского нападающего Артема Дзюбы Александр Шупляков прокомментировал информацию, согласно которой футболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции, передает Sport24.

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Ранее спортивный директор турецкого клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что команда сделала предложение российскому нападающему. Заработная плата Дзюбы в клубе может составить от €1,5 млн за год до €1,8 млн.

«34 года — это не приговор. Думаю, что если у Дзюбы есть возможность, то надо ехать играть в Турцию. «Адана Демирспор» станет для него новым вызовом. Если Дзюба решил после стольких лет в России попробовать себя в другой лиге, значит он сильный мужик», — заявил Шупляков.

В сезоне-2021/22 на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В прошлом сезоне футболист вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. Форвард до сих пор не нашел себе клуб для продолжения карьеры. В середине июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу. Позднее в клубе из столицы Татарстана сообщили, что игрок покинул расположение «Рубина».