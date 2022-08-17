Канчельскис: сейчас Дзюбу не возьмут в "Тоттенхэм" даже болбоем

– У Дзюбы слишком большой игровой простой. И возраст уже пенсионный по футбольным меркам, поэтому в топ-5 лигах ждать его не стоит. Когда-то писали про "Тоттенхэм", сейчас Дзюбу не возьмут туда даже болбоем. С такими запросами и отсутствием игровой практики, боюсь, он особо никому не нужен в топ-чемпионатах. Так что Турция – идеальный вариант для него, передаёт слова Канчельскиса Sport24.