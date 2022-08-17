Полиция вынесла предупреждение Роналду из-за инцидента с фанатом

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил предупреждение от полиции за разбитый телефон фаната. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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После окончания игры с ливерпульским клубом «Эвертон», которая завершилась поражением «Манчестер Юнайтед», Роналду ударил по руке 14-летнего фаната, из-за чего последний разбил свой телефон. Позже стало известно, что у подростка имеется аутизм, а на руке якобы остался синяк. За свой поступок Роналду принёс извинения в социальных сетях и пригласил пострадавшего на домашний матч «Манчестер Юнайтед».

Полиция Мерсисайда заявила, что Роналду был допрошен в связи с обвинением в нападении и нанесении ущерба. Уточняется, что футболист присутствовал на допросе добровольно. В итоге полиция ограничилась условным предупреждением.