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1 час назад

Агент рассказал, где продолжит карьеру Мората

Евро-футбол.Руиещё 1

Футбольный агент Хуанма Лопес, который представляет интересы форварда мадридского «Атлетико» Альваро Мораты, рассказал о будущем своего клиента.

Агент рассказал, где продолжит карьеру Мората
Фото: ReutersReuters

«Сейчас Альваро находится в «Атлетико», и его все устраивает. У него действующий контракт, и он намерен остаться в Мадриде», - передает слова агента El Chiringuito.

Ранее стало известно, что «матрасники» не отпустили Морату в клуб АПЛ за 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Альваро выступал на правах аренды за туринский «Ювентус». По истечении срока договора форвард вернулся в стан «матрасников».

В стартовавшем сезоне Ла Лиги Мората отметился двумя голами.

Футбол,Альваро Мората,
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