"Ференцварош" Черчесова разгромил "Шэмрок Роверс" в раунде плей-офф Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023 венгерский «Ференцварош» принимал ирландский «Шэмрок Роверс». Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт) и завершилась разгромной победой хозяев — 4:0. На матче работала бригада арбитров во главе со шведом Гленном Нюбергом.

На 13-й минуте встречи счёт открыл аргентинский полузащитник «Ференцвароша» Карлос Ауски. На 34-й минуте преимущество команды Станислава Черчесова удвоил малийский хавбек Адама Траоре. Спустя три минуты после начала второго тайма он оформил дубль — 3:0 в пользу клуба из Будапешта. Четвёртый мяч на счету боснийского защитника команды Эльдара Чивича — он отличился на третьей компенсированной минуте.