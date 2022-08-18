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3 часа назад

«Ференцварош» Черчесова разгромил «Шэмрок Роверс» в матче раунда плей-офф Лиги Европы

Чемпионат.comиещё 13

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023 венгерский «Ференцварош» принимал ирландский «Шэмрок Роверс». Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» (Будапешт) и завершилась разгромной победой хозяев — 4:0. На матче работала бригада арбитров во главе со шведом Гленном Нюбергом.

"Ференцварош" Черчесова разгромил "Шэмрок Роверс" в раунде плей-офф Лиги Европы
Фото: FRADI.HUFRADI.HU

На 13-й минуте встречи счёт открыл аргентинский полузащитник «Ференцвароша» Карлос Ауски. На 34-й минуте преимущество команды Станислава Черчесова удвоил малийский хавбек Адама Траоре. Спустя три минуты после начала второго тайма он оформил дубль — 3:0 в пользу клуба из Будапешта. Четвёртый мяч на счету боснийского защитника команды Эльдара Чивича — он отличился на третьей компенсированной минуте.

Ответная игра раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023 «Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» состоится 25 августа на стадионе «Таллахт» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Футбол,Эльдар Чивич,Адам Траоре,Станислав Черчесов,УЕФА,
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