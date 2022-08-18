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1 час назад

Суд Парижа отказал Ла Лиге в аннулировании контракта Мбаппе с "ПСЖ"

Газета.Ru

Административный суд Парижа отклонил иск Ла Лиги, которая пыталась добиться аннулирования контракта французского нападающего Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен», передает 90min.

Суд отказал Ла Лиге в аннулировании контракта Мбаппе с "ПСЖ"
Фото: ReutersReuters

Сообщалось, что представители чемпионата Испании также были намерены потребовать от суда отмены решения Национального департамента по контролю управления, согласно которому к французского клубу нет никаких финансовых претензий.

Ла Лига считает, что «ПСЖ» не соблюдает финансовый фейр-плей. Мбаппе по новому контракту с парижским клубом стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся, что вызвало огромную волную недовольства в Испании. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Лукас Кампос сумел решить конфликт между звездными футболистами парижской команды — французом Килианом Мбаппе и бразильцем Неймаром.

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