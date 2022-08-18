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42 минуты назад

Раскрыт настоящий покупатель «Манчестер Юнайтед»

Никита Бородкин

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф хочет приобрести английский футбольный клуб «Манчестер юнайтед». Об этом сообщает «Газета.ru».

Раскрыт настоящий покупатель «Манчестер Юнайтед»
Фото: ReutersReuters

По информации источника издания, сейчас Рэтклифф может купить только долю в клубе. Текущий владелец «МЮ», семья американских бизнесменов Глейзеров хочет привлечь новые инвестиции и рассматривает продажу миноритарного пакета акций.

Отметим, что Рэтклифф уже владеет двумя футбольными клубами — французской «Ниццей» и «Лозанной» в Швеции. «Манчестер юнайтед» же находится в неутешительном положении — после двух туров Английской премьер-лиги команда не набрала ни одного очка, потерпев два поражения.

Напомним, что накануне Илон Маск заявил в соцсетях, что собирается купить «МЮ». Позднее он объяснил, что это была лишь шутка и он никогда не вкладывает деньги в спортивные команды.

Футбол,Илон Маск,Манчестер Юнайтед,
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