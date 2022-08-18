Раскрыт настоящий покупатель «Манчестер Юнайтед»

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф хочет приобрести английский футбольный клуб «Манчестер юнайтед». Об этом сообщает «Газета.ru».

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По информации источника издания, сейчас Рэтклифф может купить только долю в клубе. Текущий владелец «МЮ», семья американских бизнесменов Глейзеров хочет привлечь новые инвестиции и рассматривает продажу миноритарного пакета акций.

Отметим, что Рэтклифф уже владеет двумя футбольными клубами — французской «Ниццей» и «Лозанной» в Швеции. «Манчестер юнайтед» же находится в неутешительном положении — после двух туров Английской премьер-лиги команда не набрала ни одного очка, потерпев два поражения.