Раскрыт настоящий покупатель «Манчестер Юнайтед»

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф хочет приобрести английский футбольный клуб «Манчестер юнайтед». Об этом сообщает «Газета.ru».
По информации источника издания, сейчас Рэтклифф может купить только долю в клубе. Текущий владелец «МЮ», семья американских бизнесменов Глейзеров хочет привлечь новые инвестиции и рассматривает продажу миноритарного пакета акций.
Отметим, что Рэтклифф уже владеет двумя футбольными клубами — французской «Ниццей» и «Лозанной» в Швеции. «Манчестер юнайтед» же находится в неутешительном положении — после двух туров Английской премьер-лиги команда не набрала ни одного очка, потерпев два поражения.
Напомним, что накануне Илон Маск заявил в соцсетях, что собирается купить «МЮ». Позднее он объяснил, что это была лишь шутка и он никогда не вкладывает деньги в спортивные команды.