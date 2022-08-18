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51 минуту назад

«Манчестер Юнайтед» хочет купить звезду Серии А

Евро-футбол.Ру

Ведущий полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич является трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Footmercato, манкунианцы вступили в переговоры с итальянской стороной по этому трансферу.

«Манчестер Юнайтед» хочет купить звезду Серии А
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В свою очередь римский клуб готов отпустить сербского хавбека, если за него заплатят 70 миллионов евро. «Красные дьяволы» пока готовы выделить на этот трансфер не более 50 миллионов.

Инициатором трансфера выступает наставник «МЮ» Эрик тен Хаг, который требует усиление в среднюю линию.

В прошлом сезоне Серии А 27-летний хавбек забил 11 мячей и отдал 11 ассистов в 37 матчах.

Сергей Милинкович-савич,Манчестер Юнайтед,
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