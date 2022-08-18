«Манчестер Юнайтед» хочет купить звезду Серии А

Ведущий полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич является трансферной целью « Манчестер Юнайтед ». Как сообщает Footmercato, манкунианцы вступили в переговоры с итальянской стороной по этому трансферу.

В свою очередь римский клуб готов отпустить сербского хавбека, если за него заплатят 70 миллионов евро. «Красные дьяволы» пока готовы выделить на этот трансфер не более 50 миллионов.