Жирков прокомментировал возможное завершение карьеры

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что 38-летний полузащитник ушел из спорта, но не хочет публично объявлять об этом.

«Не знаю даже, где это появилось. Стоит ли ждать меня в новом клубе? Не знаю, пока ничего сказать не могу», — заявил Жирков «Спорт-Экспрессу».

Он также отметил, что не общается с клубами из Российской премьер-лиги (РПЛ), Первой лиги и Медиалиги.

В прошедшем сезоне РПЛ Жирков принял участие в трех матчах «Химок», в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Футболист выступал за подмосковный клуб с 2022 года.

По итогам сезона РПЛ «Химки» заняли 13-е место, набрав 32 очка в 30 матчах. Клуб сумел сохранить прописку в РПЛ благодаря победе над «СКА-Хабаровском» по итогам двух стыковых матчей (0:1, 3:0).

В конце сезона-2021/22 футболист покинул «Химки» и находится сейчас в статусе свободного агента.