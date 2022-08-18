Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
58 минут назад

​«Уфа» назначила главного тренера

Евро-футбол.Ру

«Уфа» посредством своего официального сайта объявила о назначении Дениса Попова на должность главного тренера. Ранее этот 43-летний специалист трудился в тренерском штабе Сергея Юрана в «Химках». Условия контракта Попова с уфимским клубом не разглашаются.

​«Уфа» назначила главного тренера
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Ранее «Уфу» возглавлял Сергей Томаров. Под руководством этого специалиста в пяти стартовых турах Первой лиги уфимцы отпраздновали две победы при одной ничьей и двух поражениях.

На текущий момент «Уфа» располагается на десятой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона России. Ближайший матч «горожане» проведут в воскресенье, 21 августа. Их соперником будет «Волгарь».

Футбол,Сергей Томаров,Сергей Юран,Денис Попов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители