"Манчестер Юнайтед" договорился с "Реалом" о переходе футболиста Каземиро

ТАСС, 19 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал" договорились о переходе бразильского полузащитника мадридской команды Каземиро. Об этом в пятницу сообщили пресс-службы "Манчестер Юнайтед" и "Реала".

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Трансфер осуществится при условии согласования личных условий, визовых требований Великобритании и результатов медицинского осмотра.

За "Манчестер Юнайтед" также выступают пятикратный победитель Лиги чемпионов португальский нападающий Криштиану Роналду и четырехкратный победитель Лиги чемпионов французский защитник Рафаэль Варан, с которыми Каземиро ранее выступал в "Реале".

Каземиро 30 лет, он выступал за "Реал" с 2013 года, за клуб бразилец 336 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 результативных передач. В составе команды полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, три раза победил в Суперкукбе УЕФА, клубном чемпионате мира, чемпионате и Суперкубке Испании, один раз стал победителем кубка страны. По ходу карьеры игрок также выступал за бразильский "Сан-Паулу" португальский "Порту".

За сборную Бразилии Каземиро принял участие в 63 матчах, отметившись пять голами и двумя результативными передачами. Вместе с национальной командой футболист выиграл Кубок Америки (2019) и завоевал серебряные медали турнира (2021).