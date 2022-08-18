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1 час назад

Дзюба стал игроком турецкого клуба

Елена Прошина

Нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом «Газета.ru» сообщил источник из окружения футболиста.

Дзюба стал игроком турецкого клуба
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник издания отметил, что Дзюба заключил контракт с турецким клубом на один сезон. Его зарплата в «Адана Демирспор» составит 1,8 миллионов евро с учетом бонусов. Других деталей и подробностей контракта не раскрывается.

Артём Дзюба — текущие команды, куда перейдёт игрок сборной России: «Адана Демирспор», Турция, что за клуб, контракт

По данным «Газета.ru», до этого форвард отклонил предложения от российских команд «Рубин» и «Пари Нижний Новгород».

ФК «Адана Демирспор» является лидером чемпионата Турции. За два матча команда набрала шесть очков.

Футбол,Артем Дзюба,СБОРНАЯ РОССИИ,
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