Дзюба стал игроком турецкого клуба

Нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом «Газета.ru» сообщил источник из окружения футболиста.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Собеседник издания отметил, что Дзюба заключил контракт с турецким клубом на один сезон. Его зарплата в «Адана Демирспор» составит 1,8 миллионов евро с учетом бонусов. Других деталей и подробностей контракта не раскрывается.

По данным «Газета.ru», до этого форвард отклонил предложения от российских команд «Рубин» и «Пари Нижний Новгород».