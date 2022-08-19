Наконец нашел себя. Дзюба подписал контракт с новым футбольным клубом

Российский нападающий Артем Дзюба в четверг подписал контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор". Форвард находился без команды почти четыре месяца после ухода из петербургского "Зенита".

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Пресс-служба турецкого клуба сообщила, что контракт с Дзюбой подписан на один год с возможностью продления еще на сезон. В составе "Адана Демирспор" также выступает бывший защитник "Зенита" украинец Ярослав Ракицкий, который расторг контракт с петербургским клубом 2 марта.

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Дзюба прокомментировал переход в "Адана Демирспор" в своем телеграм-канале. "Наконец-то! Рад присоединиться к "Адана Демирспор", готов к новым вызовам. Спасибо руководству клуба за доверие, спасибо всем, кто помогал и верил, спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу!" - написал Дзюба.

Дзюба нашел клуб спустя почти четыре месяца - 22 мая он объявил об уходе из "Зенита". Позднее разные СМИ сообщали об интересе к игроку от турецких футбольных клубов. С 12 июля нападающий поддерживал форму в казанском клубе Мелбет - Первой лиги "Рубин", который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий. Дзюба играл за сборную России под руководством Слуцкого на чемпионате Европы 2016 года.

10 августа генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил ТАСС, что Дзюба покинул расположение клуба перед игрой с "Уфой", которая прошла 1 августа и завершилась со счетом 0:0. Тогда же он заявил, что по его информации Дзюба продолжит карьеру в иностранном клубе.

Дзюба стал вторым российским футболистом, который после ухода из "Зенита" продолжил карьеру в Турции. 28 июля контракт на два года с "Фатих Карагюмрюк" подписал бывший полузащитник петербуржцев Магомед Оздоев. Футболист уже успел дебютировать за команду в чемпионате Турции в матче с "Аланьяспором", но не отметился результативными действиями. Оздоев и Дзюба могут сыграть друг против друга 25 декабря.

"Все зависит от Дзюбы"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что выступление Дзюбы в Турции будет зависеть от уровня его нынешней подготовки. "Мы много раз видели контракты разных сроков, а через два месяца все заканчивалось, - сказал Колосков ТАСС. - Дзюба должен себя проявить, и его брали не для того, чтобы он показал, какой он красивый, мощный, высокий, а для того, чтобы он забивал голы".

"Все зависит от него, от его характера: он человек коммуникабельный, сумеет адаптироваться в любой ситуации, тем более не мальчик уже, поиграл на всех уровнях, знает, как себя вести и в какой ситуации. Также все зависит от его подготовки: я не знаю, как он занимался в "Рубине", если он приедет с нулевой подготовкой, то ни характер, ни опыт не смогут компенсировать такой недостаток. Поэтому я могу поздравить его, что эта тема, наконец, для него закрыта. И я поздравил бы всех россиян, учитывая, что тема Дзюбы месяц не сходила со страниц прессы, такое впечатление, что это всероссийский масштаб", - добавил Колосков.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что Дзюба сделал хороший выбор, перейдя в "Адана Демирспор". "Если он выбрал, значит, хороший выбор для него. Это он ведь выбирал", - сказал Карпин ТАСС.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отметил, что Дзюба соответствует уровню чемпионата Турции. "В Турции хороший и интересный чемпионат, громадное количество болельщиков ходит. Команда, в которую перешел Дзюба, не настолько популярная, но она сейчас находится в группе лидеров, там играют хорошие футболисты. Поэтому в дальнейшем все зависит от него", - сказал Семин ТАСС.

"Я думаю, что он при хороших физических кондициях соответствует чемпионату Турции, самое главное - ему нужно найти свою лучшую игру и показывать ее в матчах, - добавил Семин. - Раз его пригласили, значит, видят в нем помощника".

О Дзюбе и чемпионате Турции

"Адана Демирспор" выступает в высшем дивизионе чемпионата Турции второй год подряд. В чемпионате Турции в этом сезоне выступает 19 команд, поэтому одна из них пропускает тур. "Адана Демирспор" в двух стартовым матчах одержал две победы. В прошлом сезоне команда стала девятой. В ближайшем туре команда на выезде сыграет с "Фенербахче".

Дзюбе 33 года, за "Зенит" он выступал с 2015 года. В составе команды нападающий провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Дзюба занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита", лидером по этому показателю является Александр Кержаков (163 гола). С "Зенитом" форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды стал обладателем кубка страны.

За сборную России Дзюба провел 55 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. По количеству мячей форвард делит первое место в истории национальной команды с Кержаковым. Последний матч в составе сборной он провел в июне 2021 года на чемпионате Европы против команды Дании (1:4). На домашнем чемпионате мира 2018 года Дзюба забил три гола и отдал две результативные передачи, игрок отличился в матчах группового этапа против команд Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а также в игре 1/8 финала против сборной Испании (1:1, 5:4 по пенальти).