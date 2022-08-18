Аршавин одним словом описал переход Дзюбы в новый клуб

Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в "Адана Демирспор". Сегодня турецкий клуб объявил о подписании контракта с Дзюбой по схеме "1+1".
"Дзюба нашел новый клуб? Отлично - вот мой комментарий", - цитирует Аршавина Чемпионат.
Дзюба в мае этого года стал свободным агентом после завершения контракта с "Зенитом". С того момента форвард не мог найти себе новую команду. В связи с этим Артем ездил на тренировочные сборы "Рубина", чтобы подготовиться к новому сезону.
После двух туров "Адана Демирспор" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. В активе новой команды Дзюбы 6 очков.