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1 час назад

Дзюба назвал номер, под которым будет играть в "Адана Демирспор"

Газета.Ru

Российский нападающий Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку, а также сообщил номер, под которым будет выступать в составе турецкого клуба «Адана Демирспор».

Дзюба назвал свой номер в "Адана Демирспор"
Фото: @AdsKulubu/Twitter@AdsKulubu/Twitter

«Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам», — написал Дзюба в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию фотографией с его номером в составе нового клуба — 24.

«Спасибо руководству «Адана Демирспор» за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу!» — подчеркнул футболист.

Турецкий клуб 18 августа подписал контракт с Дзюбой сроком на один сезон, сообщил «Газете.Ru» источник в окружении форварда. Зарплата игрока в «Адана Демирспор» составит €1,8 млн с учетом бонусов.

По информации «Газеты.Ru», ранее игрок отклонил предложения российских команд «Рубин» и «Пари Нижний Новгород».

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.

В прошлом сезоне игрок вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта.

Ранее Александр Шупляков, первый тренер Дзюбы, выразил мнение, что карьера российского нападающего в турецком чемпионате сложится удачно.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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