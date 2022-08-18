Спортивный журналист Василий Уткин сравнил «Манчестер Юнайтед» с московским «Торпедо». Об этом сообщает «Газета.ру».
«В Англии плохой старт “Манчестер Юнайтед” приобретает все более эпический характер. Команда почти как “Торпедо” вышла на старт турнира, и оказалось, что для себя ничего нового не приобрела. Она осталась со старыми проблемами, лишилась старых игроков. Может, Погба и Кавани были и не нужны. Подходит к концу эпоха пребывания в команде Криштиану Роналду. Уже Эрик тен Хаг перестает его поддерживать», – заявил Уткин на своём YouTube-канале.
После двух туров Английской премьер-лиги сезона-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» так и не смог заработать ни одного очка и находится на последнем месте турнирной таблицы.
Ранее спортивный комментатор Бен Джейкобс рассказал, что только дортмундский футбольный клуб «Боруссия» согласился заключить контракт с Криштиану Роналду.