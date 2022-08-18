Уткин сравнил «Манчестер Юнайтед» с московским «Торпедо»

«В Англии плохой старт “Манчестер Юнайтед” приобретает все более эпический характер. Команда почти как “Торпедо” вышла на старт турнира, и оказалось, что для себя ничего нового не приобрела. Она осталась со старыми проблемами, лишилась старых игроков. Может, Погба и Кавани были и не нужны. Подходит к концу эпоха пребывания в команде Криштиану Роналду. Уже Эрик тен Хаг перестает его поддерживать», – заявил Уткин на своём YouTube-канале.