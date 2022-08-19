У футболиста "Барселоны" Левандовского фанат украл дорогие часы

У футболиста каталонской "Барселоны" Роберта Левандовского украли часы стоимостью €75 тысяч, передает Sport.es. Инцидент произошел возле базы сине-гранатовых. Игрок остановился на машине, чтобы раздать автографы фанатам. Он опустил стекло, а один из болельщиков сорвал с его запястья часы.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно. Поляк стал игроком "Барселоны". Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 2026 года. В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги польский форвард забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался о главных фаворитах в борьбе за "Золотой мяч". "Моя тройка фаворитов? Бензема, я и Мане. Это был успешный год для Бензема. Ему 34 года, он только что провел лучший сезон в жизни, выиграл еще одну Лигу чемпионов, часто решает исходы матчей... На месте Карима я бы навсегда перестал думать о "Золотом мяче", если бы не выиграл в этом году", — сказал Мбаппе.