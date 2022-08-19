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26 минут назад

ЦСКА принял решение по Гайчу

Евро-футбол.Ру

Аргентинский центрфорвард Адольфо Гайч, судя по всему, покинет московский ЦСКА этим летом. Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, новым пунктом назначения игрока станет чемпионат Турции.

ЦСКА принял решение по Гайчу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Название нового клуба нападающего пока не раскрывается, но известно, что стороны обсуждают арендное соглашение на один сезон без права последующего выкупа.

Трансферная стоимость Гайча составляет три миллиона евро. Его трудовое соглашение с «армейцами» рассчитано до середины 2025 года.

В стартовавшем сезоне чемпионата России аргентинский нападающий на поле не появлялся.

Футбол,Адольфо Гайч,
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