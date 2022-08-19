Сборная России обратилась к перешедшему в "Адана Демирспор" Дзюбе

Пресс-служба сборной России по футболу в Telegram-канале опубликовала пост, в котором обратилась к бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, который перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».

"Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и готов вместе с Балотелли разрывать Суперлигу. Удачи и голов, Артем", — говорится в сообщении.

Турецкий клуб 18 августа подписал контракт с Дзюбой сроком на один сезон, сообщил «Газете.Ru» источник в окружении форварда. Зарплата игрока в «Адана Демирспор» составит €1,8 млн с учетом бонусов.

По информации «Газеты.Ru», ранее игрок отклонил предложения российских команд «Рубин» и «Пари Нижний Новгород».

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.