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1 час назад

Сборная России обратилась к перешедшему в "Адана Демирспор" Дзюбе

Газета.Ru

Пресс-служба сборной России по футболу в Telegram-канале опубликовала пост, в котором обратилась к бывшему нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, который перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».

"Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и готов вместе с Балотелли разрывать Суперлигу. Удачи и голов, Артем", — говорится в сообщении.

Турецкий клуб 18 августа подписал контракт с Дзюбой сроком на один сезон, сообщил «Газете.Ru» источник в окружении форварда. Зарплата игрока в «Адана Демирспор» составит €1,8 млн с учетом бонусов.

Наконец нашел себя. Дзюба стал футболистом "Адана Демирспор"

По информации «Газеты.Ru», ранее игрок отклонил предложения российских команд «Рубин» и «Пари Нижний Новгород».

В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев обратился к Артему Дзюбе.

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