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49 минут назад

Нападающий "Ланса" Канаго может перейти в "Спартак"

Газета.Ru

Нападающий французского «Ланса» Игнатиус Канаго может перейти в московской «Спартак». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

Нападающий "Ланса" Канаго может перейти в "Спартак"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, красно-белые могут взять Канаго в аренду до конца этого сезона.

В минувшем сезоне французской Лиги 1 Канаго принял участие в 28 встречах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать одну результативную передачу. В нынешнем сезоне чемпионата Франции форвард не смог отметиться результативными действиями в двух сыгранных матчах.

«Спартак» после ничьей с «Ахматом» (1:1) на старте сезона-2022/23 одержал четыре победы подряд в чемпионате России — над «Краснодаром» (4:1), «Оренбургом» (4:1), «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0).

Игра шестого тура с «Динамо» пройдет 20 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что рассчитывает на возвращение в строй защитника Мацея Рыбуса к матчу с «Динамо».

Футбол,Иван Карпов,Динамо,Спартак,
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