Иностранный футболист ЦСКА назвал ложный стереотип о россиянах

«Если честно, до приезда сюда я считал, что русские люди суровые, жесткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята. Наверное, не все такие, но мне встречаются в основном замечательные люди», — заявил иностранный футболист.