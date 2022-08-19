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1 час назад

«Крылья Советов» потеряли очки в матче с новичком РПЛ

Lenta.ru

Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Крылья Советов» потеряли очки в матче с новичком РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в пятницу, 19 августа, и завершилась со счетом 1:1. Хозяев в середине второго тайма вывел вперед Максим Глушенков. Самарцы лишились трех очков из-за гола форварда воронежцев Максима Максимова.

«Крылья Советов» с шестью очками находятся на 11-м месте в чемпионате России. Новичок РПЛ «Факел» имеет в активе четыре очка и занимает 12-ю позицию.

«Крылья Советов» в следующем туре 27 августа на выезде сыграют с «Ахматом». «Факел» в тот же день дома примет «Спартак».

Футбол,Максим Максимов,Крылья Советов,Спартак,
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