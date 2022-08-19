«Крылья Советов» потеряли очки в матче с новичком РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в пятницу, 19 августа, и завершилась со счетом 1:1. Хозяев в середине второго тайма вывел вперед Максим Глушенков. Самарцы лишились трех очков из-за гола форварда воронежцев Максима Максимова.

«Крылья Советов» с шестью очками находятся на 11-м месте в чемпионате России. Новичок РПЛ «Факел» имеет в активе четыре очка и занимает 12-ю позицию.