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42 минуты назад

«Манчестер Юнайтед» захотел купить бразильца за 100 миллионов евро

Lenta.ru

«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение «Аяксу» по покупке бразильского вингера Антони. Об этом сообщает Footmercato.

«Манчестер Юнайтед» захотел купить бразильца за 100 миллионов евро
Фото: ReutersReuters

По информации источника, англичане очень хотят заполучить футболиста и готовы предложить за него 100 миллионов евро. «Аякс», скорее всего, согласится на такие условия, так как голландцы ранее заявляли о том, что хотят выручить за игрока именно эту сумму.

Клуб из Амстердама уже начал искать замену Антони. Среди кандидатов находятся Джастин Клюйверт из «Ромы» и вингер «Челси» Хаким Зиеш.

22-летний Антони в нынешнем сезоне провел три матча за «Аякс», в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. В его активе также два гола в девяти встречах в составе сборной Бразилии.

Футбол,Джастин Клюйверт,Хаким Зиеш,Манчестер Юнайтед,
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