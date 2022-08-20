Дюрица дал совет перешедшему в турецкий футбольный клуб Дзюбе

«Повторять шутку с Азмуном? Нет, это не рекомендую ему. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать. Но он сам увидит, что в Турции многое по-другому. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки», — сказал Дюрица.