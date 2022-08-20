Дюрица дал совет перешедшему в турецкий футбольный клуб Дзюбе

Экс-футболист «Локомотива» Ян Дюрица, комментируя переход нападающего Артема Дзюбы в «Адана Демирспор», призвал россиянина не повторять в Турции шутку с Сердаром Азмуном, с которым он сымитировал половой акт после матча с «Краснодаром» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2019/2020. Его слова передает «РБ Спорт».
«Повторять шутку с Азмуном? Нет, это не рекомендую ему. Есть тонкая граница между шуткой и обидой. Эту палку ему не нужно перегибать. Но он сам увидит, что в Турции многое по-другому. Там мусульмане, другой менталитет, отличающийся от европейского. Там иначе воспринимают шутки», — сказал Дюрица.
22 августа «Адана Демиспор» в рамках национального чемпионата сыграет с «Фенербахче», После двух туров «Адана Демирспор» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, набрав шесть очков.
Зарплата Дзюбы в турецкой команде составит €1,8 млн с учетом бонусов.
По информации «Газеты.Ru», ранее игрок отклонил предложения российских клубов «Рубин» и «Пари Нижний Новгород».
В сезоне-2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Дзюбы в 28 матчах за петербургский «Зенит» было 11 голов, один из которых с пенальти. Также россиянин записал в свой актив семь результативных передач.