У Левандовски украли часы за 75 тысяч евро во время раздачи автографов

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски стал жертвой грабителей. Об этом сообщает Sport.es.

В тот момент, когда футболист раздавал автографы через окно своего автомобиля, два злоумышленника открыли пассажирскую дверь и сняли с руки форварда часы, стоимость которых оценивается в 75 тысяч евро.

Игрок вместе с полицейскими погнался за грабителями, последним удалось задержать злоумышленников. Левандовски также вернули украденные часы, которые преступники выбросили в кусты во время погони.