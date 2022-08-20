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44 минуты назад

У Левандовски украли часы за 75 тысяч евро во время раздачи автографов

Lenta.ru

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски стал жертвой грабителей. Об этом сообщает Sport.es.

У Левандовски украли часы за 75 тысяч евро во время раздачи автографов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В тот момент, когда футболист раздавал автографы через окно своего автомобиля, два злоумышленника открыли пассажирскую дверь и сняли с руки форварда часы, стоимость которых оценивается в 75 тысяч евро.

Игрок вместе с полицейскими погнался за грабителями, последним удалось задержать злоумышленников. Левандовски также вернули украденные часы, которые преступники выбросили в кусты во время погони.

Левандовски перешел в «Барселону» 19 июля 2022 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. Контракт нападающего с «Баварией» истекал летом 2023-го. Несмотря на это, Левандовски выразил готовность покинуть клуб и перейти в «Барселону».

Футбол,Роберт Левандовски,
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