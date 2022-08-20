Ломбертс объяснил, почему не примет участия в матче ветеранов

Обладатель Кубка УЕФА сезона-2007/08 в составе "Зенита" бельгиец Николас Ломбертс не примет участия в матче ветеранов между петербургской командой и московским "Спартаком" из-за плотного графика бельгийского "Гента", в котором он работает помощником главного тренера. Об этом он рассказал ТАСС в субботу.
Олимпбет - Матч легенд "Спартак" - "Зенит" пройдет 2 сентября на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 19:00 мск. Ранее Ломбертс рассказал ТАСС, что его пригласили принять участие в матче.
"Смогу ли я посетить матч ветеранов "Спартака" и "Зенита"? Нет. Потому что мы играем в Лиге Европы, затем мы играем в чемпионате Бельгии, - сказал Ломбертс. - К сожалению, я не могу путешествовать".
"Я спрашивал в клубе, но там сказали, что нет, конечно, у нас много матчей, и это нормально. Это очень важный отрезок для нас, как вы знаете, мы играем с лидером "Антверпеном", затем с "Андерлехтом".
Первый "Матч легенд PARI" между ветеранами "Зенита" и "Спартака" состоялся 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" в преддверии игры за Олимп - Суперкубок России. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0, голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.