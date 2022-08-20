Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Ломбертс объяснил, почему не примет участия в матче ветеранов "Спартака" и "Зенита"

ТАСС

Обладатель Кубка УЕФА сезона-2007/08 в составе "Зенита" бельгиец Николас Ломбертс не примет участия в матче ветеранов между петербургской командой и московским "Спартаком" из-за плотного графика бельгийского "Гента", в котором он работает помощником главного тренера. Об этом он рассказал ТАСС в субботу.

Ломбертс объяснил, почему не примет участия в матче ветеранов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпбет - Матч легенд "Спартак" - "Зенит" пройдет 2 сентября на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 19:00 мск. Ранее Ломбертс рассказал ТАСС, что его пригласили принять участие в матче.

"Смогу ли я посетить матч ветеранов "Спартака" и "Зенита"? Нет. Потому что мы играем в Лиге Европы, затем мы играем в чемпионате Бельгии, - сказал Ломбертс. - К сожалению, я не могу путешествовать".

"Я спрашивал в клубе, но там сказали, что нет, конечно, у нас много матчей, и это нормально. Это очень важный отрезок для нас, как вы знаете, мы играем с лидером "Антверпеном", затем с "Андерлехтом".

Первый "Матч легенд PARI" между ветеранами "Зенита" и "Спартака" состоялся 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" в преддверии игры за Олимп - Суперкубок России. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0, голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Футбол,Роман Широков,Николас Ломбертс,Александр Кержаков,УЕФА,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители