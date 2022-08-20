Прогнозы и ставки на матч 6-го тура РПЛ «Динамо» - «Спартак»: московское дерби тренеров-иностранцев

«Динамо» и «Спартак» сыграют в рамках 6-го тура РПЛ. Стартовый свисток матча прозвучит 20 августа в 17:30 в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Отомстит ли «Спартаку» «Динамо» за проигранный финал Кубка России? Сделать ставку на этот матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

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«Динамо» - «Спартак»: прогнозы и ставки на матч 6-го тура РПЛ 20 августа, коэффициенты букмекеров

20 августа в рамках 6-го тура РПЛ сразятся «Динамо» и «Спартак». Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами спартаковцев. Поставить на «Спартак» можно с коэффициентом 2.35, это примерно 41% вероятности. Шансы «Динамо» аналитики оценили коэффициентом 2.95 (32%). В случае ничьи сработает коэффициент 3.55 (27%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 1.83, а на тотал меньше 2.5 – за 2.00.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.65. С коэффициентом 2.30 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья со счетом 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Прервет ли Славиша Йоканович яркую серию побед «Спартака»?

«Динамо» в последнем сезоне выступило куда лучше соперника в РПЛ, но дерби есть дерби. В последних 10 очных противостояниях динамовцам удалось победить лишь однажды!

Разумеется, до сих пор свеж в памяти финал последнего Кубка России. Яркий матч с невероятной развязкой: промахом штатного пенальтиста бело-голубых Даниила Фомина. При этом команды успели прилично измениться, хотя прошло всего пару месяцев: Сандро Шварц и Паоло Ваноли покинули свои посты, Славиша Йоканович и Гильермо Абаскаль выстраивают свои команды.

Главная проблема «Динамо» в обороне: покинули клуб Фабиан Бальбуэна и Гильермо Варела, нет в команде и их сменщика Романа Евгеньева. Клуб работает на трансферном рынке: пополнил состав бело-голубых парагваец Роберто Фернандес, вот-вот приедет мексиканец Монтес.

Раз есть проблемы в обороне, логично делать ставку на атаку. Лидер атак - Федор Смолов - забил уже 4 гола и записал на свой счет 2 ассиста. Неплохо выглядит на старте сезона РПЛ и Вячеслав Грулев - на его счету забитых мяча.

Работы у Славиши Йокановича непочатый край, но при этом в 5 первых турах «Динамо» ни разу не проиграло. Команда приняла идеи серба. Да, яркой игры пока нет, но это и понятно: новому тренеру пришлось в кратчайшие сроки перестраивать команду, да еще и внедрять в состав новичков прямо по ходу чемпионата. «Спартак» станет первой серьезной проверкой для бело-голубых. Счастье в дерби нужно искать в атаке, там все более менее нормально. Сделать ставку на то, что забьет Динамо, в БК Фонбет можно с коэффициентом 1.32.

«Спартак» справляется даже без Мозеса

«Спартак» после 5 туров лидирует в РПЛ и радует своих болельщиков яркой игрой. Красно-белые обыграли «Краснодар» (4:1), «Сочи» (3:0), «Оренбург» (4:1), «Урал» (2:0) и сыграли вничью в первом туре с «Ахматом» (1:1). При этом в Грозном больше тайма команде Абаскаля пришлось играть вдесятером. Прямо сейчас «гладиаторы» не просто лидируют в таблице, но и забили больше всех голов. Яркий атакующий футбол покорил сердца болельщиков.

Главная беда «Спартака» - травма Виктора Мозеса. Нигериец феерично начал сезон, Гильермо Абаскаль перевел его на позицию «десятки» и этот ход оправдал себя на все 100. К сожалению, травма выбила Виктора из строя минимум на полгода. Большой удар по красно-белым. Впрочем, потрясающую форму набрали Александр Соболев и Квинси Промес, так что пока в полной мере потерю Мозеса команда не ощутила.