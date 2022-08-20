Самый интригующий матч медиафутбола России будет сыгран сегодня на турнире Olimbet МКС. Встретятся популярнейшие команды страны - «Амкал» и 2Drots, сообщает Sports.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После двух туров Olimpbet МКС у «Амкала» и 2Drots по 4 очка. Столько же и у команды «Бей Беги» Соболева и Джикии. В плей-офф выйдет победитель матча и «Бей Беги».

При ничьей из группы выйдут 2Drots и «Амкал».

Ранее обе команды уже играли между собой, собирая тысячи зрителей на трибунах и миллионы просмотров в интернете.

Блогерский или медийный футбол – это игры футбольных видеоблогеров, объединившихся в команды. Сейчас он стремительно набирает обороты в России, поскольку «нынешним школьникам интереснее наблюдать» за медиафутболом, нежели чем за РПЛ».