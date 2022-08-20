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48 минут назад

Самый интригующий матч медиафутбола России будет сыгран сегодня

Майк Габриелян

Самый интригующий матч медиафутбола России будет сыгран сегодня на турнире Olimbet МКС. Встретятся популярнейшие команды страны - «Амкал» и 2Drots, сообщает Sports.ru.

Самый интригующий матч медиафутбола России будет сыгран сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После двух туров Olimpbet МКС у «Амкала» и 2Drots по 4 очка. Столько же и у команды «Бей Беги» Соболева и Джикии. В плей-офф выйдет победитель матча и «Бей Беги».

Любительский клуб победил профессиональный на Кубке России

При ничьей из группы выйдут 2Drots и «Амкал».

Ранее обе команды уже играли между собой, собирая тысячи зрителей на трибунах и миллионы просмотров в интернете.

Блогерский или медийный футбол – это игры футбольных видеоблогеров, объединившихся в команды. Сейчас он стремительно набирает обороты в России, поскольку «нынешним школьникам интереснее наблюдать» за медиафутболом, нежели чем за РПЛ».

Более того, в августе 2022 года медийные команды «Амкал» и «2Drots» были утверждены РФС как участники 1/256 финала Кубка России. Оба клуба неожиданно вышли в 1/128 финала, обыграв профессионалов. «Амкал» победил клуб «Зоркий», а «2Drots» одолел «Чертаново».

Футбол,РФС,
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