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1 час назад

Дзюба за два дня "отбил" свою зарплату в турецком клубе

Илья Родин

Президент ФК «Адана Демирспор» Мурат Санджак признался в социальных сетях, что доволен новым игроком. Продажи футболок с номером бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы за несколько дней «отбили» его зарплату. Об этом пишет РБК.

Дзюба за два дня "отбил" свою зарплату в турецком клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что клуб выставил на продажу на своем официальном сайте футболки с номером Дзюбы. Цена за единицу составила порядка $11.

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Санджак подчеркнул, что за несколько дней, прошедших с момента подписания контракта, продано 3803 футболки. Полученные за них денежные средства компенсировали ФК зарплату спортсмена.

Футбол,
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