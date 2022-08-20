Дзюба за два дня "отбил" свою зарплату в турецком клубе

Президент ФК «Адана Демирспор» Мурат Санджак признался в социальных сетях, что доволен новым игроком. Продажи футболок с номером бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы за несколько дней «отбили» его зарплату. Об этом пишет РБК.

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Отмечается, что клуб выставил на продажу на своем официальном сайте футболки с номером Дзюбы. Цена за единицу составила порядка $11.