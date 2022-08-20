Дзюба за два дня "отбил" свою зарплату в турецком клубе

Президент ФК «Адана Демирспор» Мурат Санджак признался в социальных сетях, что доволен новым игроком. Продажи футболок с номером бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы за несколько дней «отбили» его зарплату. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что клуб выставил на продажу на своем официальном сайте футболки с номером Дзюбы. Цена за единицу составила порядка $11.
Санджак подчеркнул, что за несколько дней, прошедших с момента подписания контракта, продано 3803 футболки. Полученные за них денежные средства компенсировали ФК зарплату спортсмена.