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2 часа назад

Смолов пропустит матч РПЛ со "Спартаком" по решению медицинского штаба "Динамо"

ТАСС

Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Федор Смолов пропустит матч шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком" из-за решения медицинского штаба бело-голубых. Об этом в субботу сообщает пресс-служба "Динамо".

Смолов пропустит матч РПЛ со "Спартаком"
Фото: ТАССТАСС

Также по решению медицинского штаба клуба матч пропустит защитник "Динамо" Диего Лаксальт.

В нынешнем сезоне Смолов забил четыре гола в РПЛ и является лучшим бомбардиром команды. Лаксальт провел два матча и не отметился результативными действиями.

Матч "Динамо" - "Спартак" начнется в 17:30 мск. "Спартак" после пяти туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков. "Динамо" с девятью очками занимает шестое место.

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