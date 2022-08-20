Смолов пропустит матч РПЛ со "Спартаком"

Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Федор Смолов пропустит матч шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком" из-за решения медицинского штаба бело-голубых. Об этом в субботу сообщает пресс-служба "Динамо".

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Также по решению медицинского штаба клуба матч пропустит защитник "Динамо" Диего Лаксальт.

В нынешнем сезоне Смолов забил четыре гола в РПЛ и является лучшим бомбардиром команды. Лаксальт провел два матча и не отметился результативными действиями.