Червиченко назвал форварда "Спартака" Соболева гопником

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче с «Динамо» (0:1) в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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«По Соболеву играли плотно, не давали развернуться. И в итоге он превратился в обычного гопника в футбольной форме, который толкался, пихался, орал на судей и вонзил Шунину прямой ногой шипами.

На мой взгляд, Соболев не должен был закончить игру без карточки», — цитируют Червиченко «Известия».

Единственный мяч на свой счет записал форвард Константин Тюкавин после грубой ошибки хавбека красно-белых Наиля Умярова. На 90-й минуте с поля за две желтые карточки был удален хавбек «Динамо» Никола Моро.