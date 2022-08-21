Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
2 часа назад

Червиченко назвал форварда "Спартака" Соболева "гопником в футбольной форме"

Газета.Ru

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего красно-белых Александра Соболева в матче с «Динамо» (0:1) в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Червиченко назвал форварда "Спартака" Соболева гопником
Фото: TwitterTwitter

«По Соболеву играли плотно, не давали развернуться. И в итоге он превратился в обычного гопника в футбольной форме, который толкался, пихался, орал на судей и вонзил Шунину прямой ногой шипами.

На мой взгляд, Соболев не должен был закончить игру без карточки», — цитируют Червиченко «Известия».

«Динамо» впервые с февраля 2021 года обыграло «Спартак»

Единственный мяч на свой счет записал форвард Константин Тюкавин после грубой ошибки хавбека красно-белых Наиля Умярова. На 90-й минуте с поля за две желтые карточки был удален хавбек «Динамо» Никола Моро.

В следующем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Пари Нижний Новгород», а спартаковцы также на выезде померятся силами с воронежским «Факелом». Оба матча состоятся 27 августа.

Футбол,Константин Тюкавин,Никола Моро,Андрей Червиченко,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители